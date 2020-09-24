812 yaşındaki çınarın çevresindeki beton yapılar yıkılacak
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812 yaşındaki çınarın çevresindeki beton yapılar yıkılacak

24.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:59
812 yaşındaki çınarın çevresindeki beton yapılar yıkılacak

KAHRAMANMARAŞ'ta bulunan yaklaşık 812 yaşındaki anıt çınar ağacının etrafında bulunan beton yapılar yıkılacak, ziyaretçiler için de seyir alanı oluşturulacak.

KAHRAMANMARAŞ'ta bulunan yaklaşık 812 yaşındaki anıt çınar ağacının etrafında bulunan beton yapılar yıkılacak, ziyaretçiler için de seyir alanı oluşturulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 812 yıllık olduğu tescillenen ve Avcılar Mahallesi'nde bulunan anıt ağacın gelecek nesillere de taşınması için Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca başlatılan çalışmalarla, çınar ağacın etrafına daha önce yapılan beton yapılar da yıkılacak.Çalışmalarla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, anıt ağacın etrafında yapılacak düzenleme ile seyir alanı oluşturulacağı ve bu kapsamda başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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