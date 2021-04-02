81 yaşındaki mimarı 88 bin dolar dolandırırken gerçek polise yakalandılar
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81 yaşındaki mimarı 88 bin dolar dolandırırken gerçek polise yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
81 yaşındaki mimarı 88 bin dolar dolandırırken gerçek polise yakalandılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 81 yaşındaki mimar S.Y.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar 88 bin doları elden almaya çalışırken suçüstü yakalandı.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 81 yaşındaki mimar S.Y.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar 88 bin doları elden almaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Dolandırıcılar, son yıllarda teknolojiyi de kullanmak suretiyle yeni yöntemler uygulamaya başladı.

Şanlıurfalı 2 dolandırıcı S. Y' yi telefonla arayarak 88 bin dolar istediler. Avukatından yardım isteyen yaşlı adam Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sıkı takibe alınan zanlılar yaşlı adamın evine geldiklerinde tarafından parayı alırken kıskıvrak yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından sorgulanan H.T ve Ö.Ö nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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