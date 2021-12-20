81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü - Haberler
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81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü

81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Ali Kemal Uyar (81), eşi Gülser Uyar'ı (77) uyuduğu sırada tüfekle vurarak öldürdü.

BURSA'da Ali Kemal Uyar (81), eşi Gülser Uyar'ı (77) uyuduğu sırada tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Ali Kemal Uyar, henüz bilinmeyen bir nedenle, uyuyan eşi Gülser Uyar'ın kafasına tüfekle ateş etti. Olayın ardından kızını arayan Ali Kemal Uyar, eşini vurduğunu söyledi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülser Uyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Kemal Uyar ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Gülser Uyar'ın cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü

81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü

81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü

81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü

81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü

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