81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor

81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Spor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde gençlik yıllarında amatör olarak ilgilendiği futboldan kopamayan 5 çocuk babası, 12 torun sahibi Şaban Meteöz (81) gençlere taş çıkartıyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde gençlik yıllarında amatör olarak ilgilendiği futboldan kopamayan 5 çocuk babası, 12 torun sahibi Şaban Meteöz (81) gençlere taş çıkartıyor.

Futbola çocuk yaşlarda gayri federe takımlardan Dönüktaşspor'da başlayan Şaban Meteöz, toprak sahalarda mahalleler arası kupa maçlarında oynadı. 16 yaşında amatör takımlardan Yıldırımspor'da lisansı çıkarılan Meteöz, yıllar geçse de çok sevdiği futboldan kopamadı. Meteöz, halen haftada 1 gün gençlerle futbol oynuyor.

5 çocuk, 12 torun sahibi olduğunu dile getiren Şaban Meteöz, 25 yıl önce kaybettiği eşi Gülseren Meteöz'ün ardından teselliyi futbolda bulduğunu kaydetti. Meteöz, "Askerde de futbol oynadım, dönünce yine Tarsus'un değişik amatör takımlarında forma giydim. Şu an çok sayıda torunumun yanı sıra 2 tane de torunumun çocuğu var. Eşim öldükten sonra yalnız kalınca futbola daha çok sarıldım. Hafta arası parklarda 20 kilometre koşuyorum. Hafta sonlarında ise bazen 2 gün, bazen 1 gün gençlerle Tarsus Cumhuriyet Lisesi sahasında futbol oynuyorum. Gençleri daha başarılı olmaları için teşvik ediyorum. İyi bir futbolcu olurlarsa hem ekmek paralarını kazanır hem de dünyanın en güzel sporunu yapmış olurlar. Ayaklarım beni taşıdığı sürece futbola devam edeceğim" dedi.

Şaban Meteöz ile her hafta futbol oynayan takım arkadaşlarından Nidal Diyap (57) ise "Onu örnek alıyoruz. Maşallah, Şaban Meteöz bize ve gençlere taş çıkartıyor. Onun heyecanını ve mutluluğunu görünce futbolu daha çok seviyoruz" diye konuştu.

81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor
81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor
81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor
81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

Lille'in futbolcusu Reinildo, ülkesi Mozambik'te saldırıya uğradı
Lille'in futbolcusu Reinildo, ülkesi Mozambik'te saldırıya uğradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Bergen Burcu Biricik Rafet El Roman
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 14:06:29. #1.15#

title