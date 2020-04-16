81 yaşındaki dedenin anlamlı bağışı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› 81 yaşındaki dedenin anlamlı bağışı - Haber
Çarşamba, Türkiye, Samsun, Yerel

81 yaşındaki dedenin anlamlı bağışı

- 81 yaşındaki dedenin anlamlı bağışı Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Kani Çetin 'Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 5 aylık emekli maaşını bağışladı.

16.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:05
81 yaşındaki dedenin anlamlı bağışı

- 81 yaşındaki dedenin anlamlı bağışı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Kani Çetin 'Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 5 aylık emekli maaşını bağışladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına Kani Çetin 5 aylık maaşını bağışladı.

"Türkiye sadece Cumhurbaşkanımızın değil hepimizin"

Yaptığı bağış hakkında konuşan Kani Çetin, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya bende katılmak istedim. Elimden geldiği kadar yardımda bulundum. 5 aylık emekli maaşımı bağışladım. İstiyorum ki Türkiye'miz de herkes yardım etsin herkes katılsın. Bizim geçmişimiz bize nasıl güzel vatan bıraktıysa geriden gelen nesile bizde güzel bir ülke bırakalım. Birlik beraberlik içinde olmamızı diliyorum. Türkiye sadece Cumhurbaşkanımızın değil hepimizin Türkiye'si. Bu yüzden elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Sağolsun ki reisimiz bu kampanyayı başlattı. İnşallah korona virüs salgını en yakın zamanda başımızdan göndereceğiz. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Bütün sağlık çalışanlarımızdan, askerlerimizden ve milletimizden razı olsun. Onlara her zaman minnettarız. Biz onların sayesinde yaşıyoruz. Mehmetçiklerimiz olmasa biz böyle rahat yaşayamayız. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun istifa ettiği görevine geri dönmesine çok sevindim. Mutluluktan ağladım. Ülkemin sağlıklı olmasını istiyorum. Herkesin evde kalmasını istiyorum. İnşallah bu sayede korona virüsü başımızın tez zamanda gönderebiliriz. Zaten reisimizin de bizden istediği bu." şeklinde konuştu.

Bağışta bulunan Kani Çetin'e ikamet ettiği Sarıcalı Mahallesi muhtarı Mehmet Özcan, gösterdiği örnek davranıştan dolayı tebrik etti.

81 yaşındaki dedenin anlamlı bağışı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronayı takan yok! Fotoğraf, bugün İstanbul'un en kalabalık 5. ilçesinde çekildi Haber
Koronayı takan yok! Fotoğraf, bugün İstanbul'un en kalabalık 5. ilçesinde çekildi
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine 'Evde kal' çağrısı yaptı Haber
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haber
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Bilim Kurulu Üyesi, 'Normal hayata ne zaman döneriz?' sorusunda Haziran ayını işaret etti Haber
Bilim Kurulu Üyesi, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
F.Bahçe'ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül, transfer kararını verdi Haber
F.Bahçe'ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül, transfer kararını verdi
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haber
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
İmamoğlu, 'Ekrem'e zırnık yok' kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
İngilizler, Newcastle'ı satın alacak Prens Selman ile Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
İngilizler, Newcastle'ı satın alacak Prens Selman ile Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalından güzellik sırrını paylaştı
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalından güzellik sırrını paylaştı
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi
Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı
Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti, koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti, koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tbmm Ateş Nisan İtalya
Şu an buradasınız: 81 yaşındaki dedenin anlamlı bağışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 17:25:29. #1.15#
title