81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü yendi
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81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü yendi

81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü yendi
30.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:38

81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü yendi Hakkari'deki Jirki aşireti lideri 81 yaşındaki Mehmet Adıyaman, korona virüsünü 5 günde yenmeyi başardı.

81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü yendi

HAKKARİ - Hakkari'deki Jirki aşireti lideri 81 yaşındaki Mehmet Adıyaman, korona virüsünü 5 günde yenmeyi başardı.

İkamet ettiği Hakkari'nin Kırıkdağı köyündeki evinde alınarak hastaneye getirilen 81 yaşındaki aşiret lideri Mehmet Adıyaman'ın yapılan tahlil sonuçları pozitif çıkmıştı.

5 gün boyunca tedavi altında tutulan Adıyaman, virüsü yenmeyi başardı. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Adıyaman, "Allah; Cumhurbaşkanımızdan, valimizden, hastane yönetiminden, sağlık çalışanlarından razı olsun. Hastanede 5 gün içinde korona virüsü yenerek taburcu oldum" dedi.

Hakkari Devlet Hastanesinden Uzman Dr. Furkan Çağrı Oğuzlar, "Normalde hastaları bir haftada taburcu ediliyor, ancak hem ilerlemiş yaşı hem kronik hastası olmasına rağmen tedaviye iyi cevap vererek korona virüsü yenmesi bize umut vermiştir" ifadelerini kullandı.

Hastane Müdürü Nejdet Demir, Müdür Yardımcısı Mustafa Yoldaş ile hastane çalışanları da katılarak Adıyaman'ı alkışlarla uğurladılar.

81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü yendi

Kaynak: İHA

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