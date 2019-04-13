81 Yaşındaki Adam Tüfekle İntihar Etti

81 yaşındaki adam tüfekle intihar etti

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bunalıma giren 81 yaşındaki yaşlı adam tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Olay, ilçe merkezine 14 kilometre mesafede bulunan Şeyhulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yıldır felçli eşine bakan 81 yaşındaki Metin Torunoğlu, girdiği bunalım sonucunda evinin ikinci katındaki balkonda av tüfeğini çenesine dayayarak ateş etti. Yaşlı adam eve gelen komşuları tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Durum jandarmaya ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Metin Torunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset cenaze aracıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA