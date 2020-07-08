81 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

81 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi

81 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi 81 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi Selver Yolcu: "Ben inanamıyordum Allah çalışana veriyormuş" "Hiç aklıma gelmezdi öğrenebileceğim ama öğreniyormuşuz" "Sen gayret ettikten sonra Allah yardım eder" Denizli'de 81 yaşındaki yaşlı teyze ilerlemiş...

08.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:15

81 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi

81 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

Selver Yolcu: "Ben inanamıyordum Allah çalışana veriyormuş"

"Hiç aklıma gelmezdi öğrenebileceğim ama öğreniyormuşuz"

"Sen gayret ettikten sonra Allah yardım eder"

DENİZLİ - Denizli'de 81 yaşındaki yaşlı teyze ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Çocukları ve torunlarının desteği ile çok istediği Kur'an-ı Kerim'i yaklaşık 4 ay içerisinde öğrenen yaşlı teyze gençlerin okumaktan vazgeçmemesini söyledi. Selver Yolcu, "Yaşa başa bakmıyor, Allah verecek oldu mu bir taraftan veriyor ve hiç aklıma gelmezdi öğrenebileceğim ama öğreniyormuşuz, çalışacağız, gayret edeceğiz" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 81 yaşındaki Selver Yolcu yaşının ilerlemesine rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Bu başarısının arkasında ailesinin ona çok fazla destek olduğunu ve çevresindekilerin onu teşvik ettiğini, Selver teyzede inanarak başardığını söyledi. Azimli başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Selver teyze, öğrenememekten korktuğunu ancak kolayca öğrendiğini belirtti. Öğrenme yaşının bir önemi olmadığını söyleyen Yolcu, "80 yaşından sonra öğrendim okumayı ve bir sene oldu hemen hemen öğreneli, çok dedim daha önceden öğrenseydim. Ama çalıştım öğrenemem dediğim şeyi kolayca öğrendim. Oğlum, torunum, kızım onlar hep bildiğinden oğlum sen yaparsın anne, öğrenirsin anne, çalış anne Allah yaşını vermiyor ve kaç yaşında olursan ol sen gayret ettikten sonra Allah yardım eder, bu öğrenilir dedi. Ben inanamıyordum Allah çalışana veriyormuş. Tabi çok gayret ettim, düşünüyorum içimden ve kafamı ona takıyordum. Takmazsam ve boşlasaydım orda kalırdım" dedi.

"Hiç aklıma gelmezdi öğrenebileceğim ama öğreniyormuşuz"

81 yaşındaki Selver Yolcu, "Çok iyi oluyor hiç kimseyi aramıyorsun, Allah'la baş başa oluyorsun, Kur'an-ı okuyunca. Birde bazı yerlerinde anlıyorsun ne dediğini, mesela cennete diyor, cehenneme diyor buralardan kelimelerden seziyorsun ne olduğunu da ve açıklamasını bilsen onu da okusa insan daha güzel olacak, biz o kadarını bilemiyoruz. Açıklamalı Kur'an-ı (Türkçe Meal Kur'an-ı Kerim) okusak biliriz, oralarını da anlatırlar da biz oralara kafamızı bazılarını yoruyoruz ama ne dediğini tam olarak anlayamıyoruz. Güzel oluyor, insan kafasını dinlendiriyor, kafasını dağıtıyor. Düşünüyorsun güzel güzel duygu açıyor içinde. İyi oluyor ve yaşa başa bakmıyor, Allah verecek oldu mu bir taraftan veriyor. Hiç aklıma gelmezdi öğrenebileceğim ama öğreniyormuşuz, çalışacağız, gayret edeceğiz Allah'ım her gençlerimizi böyle okutsun, içleri açılsın, kötü yollardan ayırsın. İyi oluyor kötü değil okumanın zararı yok. Şimdi ki gençlerde okullar güzel, açık istediğin yaşta küçükken alıyorlar ve bunlar insana vergi, bu şekilde okutuyorlar. Ben yaştakilerde var, bizi de okutuyorlar, çocukları da okutuyorlar fırsat var. Önceden böyle bir şey yoktu ve şimdi okusalar çok iyi olur. Gençlerimiz okusa hiç kötü olmaz, herkes birer bir şey okusa iyi olur" dedi.

81 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü Dünya
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı 3. Sayfa
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki Dünya
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı Güncel
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi 3. Sayfa
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Esra Albayrak Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Demet Akalın Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Falcao İrfan Buz Okan Buruk Ali Palabıyık Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Antalya Başakşehir
Şu an buradasınız: 81 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 13:33:34. #1.15#
title