81 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
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81 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

Denizli'de 81 yaşındaki Selver Yolcu, çocukları ve torunlarının desteği ile yaklaşık 4 ayda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

81 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
08.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:23

Denizli'de 81 yaşındaki Selver Yolcu, çocukları ve torunlarının desteği ile yaklaşık 4 ayda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Gençlerin okumaktan vazgeçmemesini isteyen Yolcu, "Yaşa başa bakmıyor, Allah verecek oldu mu bir taraftan veriyor. Hiç aklıma gelmezdi öğrenebileceğim ama öğreniyormuşuz, çalışacağız, gayret edeceğiz" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Selver Yolcu, yaşının ilerlemesine rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Bu başarısının arkasında ailesinin ona destek olması ve çevresindekilerin teşvik etmesi olduğunu dile getiren Selver nine, inanarak başardığını söyledi. Başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Selver nine, öğrenememekten korktuğunu ancak kolayca öğrendiğini belirtti.

Öğrenme yaşının bir önemi olmadığını söyleyen Yolcu, "80 yaşından sonra öğrendim okumayı ve bir sene oldu hemen hemen öğreneli, çok dedim daha önceden öğrenseydim. Ama çalıştım öğrenemem dediğim şeyi kolayca öğrendim. Oğlum, torunum, kızım onlar hep bildiğinden oğlum sen yaparsın anne, öğrenirsin anne, çalış anne Allah yaşını vermiyor ve kaç yaşında olursan ol sen gayret ettikten sonra Allah yardım eder, bu öğrenilir dedi. Ben inanamıyordum, Allah çalışana veriyormuş. Tabii çok gayret ettim, düşünüyorum içimden ve kafamı ona takıyordum. Takmasam ve boşlasaydım orada kalırdım" dedi.

"Hiç aklıma gelmezdi öğrenebileceğim ama öğreniyormuşuz"

Selver Yolcu, "Çok iyi oluyor hiç kimseyi aramıyorsun, Allah'la baş başa oluyorsun Kur'an'ı okuyunca. Birde bazı yerlerinde anlıyorsun ne dediğini, mesela cennete diyor, cehenneme diyor, buralardan kelimelerden seziyorsun ne olduğunu da ve açıklamasını bilsen onu da okusa insan daha güzel olacak. Biz o kadarını bilemiyoruz. Açıklamalı Kur'an-ı (Türkçe meal Kur'an-ı Kerim) okusak biliriz, oralarını da anlatırlar da biz oralara kafamızı bazılarını yoruyoruz ama ne dediğini tam olarak anlayamıyoruz. Güzel oluyor, insan kafasını dinlendiriyor, kafasını dağıtıyor. Düşünüyorsun güzel güzel duygu açıyor içinde. İyi oluyor ve yaşa başa bakmıyor. Allah verecek oldu mu bir taraftan veriyor. Hiç aklıma gelmezdi öğrenebileceğim ama öğreniyormuşuz. Çalışacağız, gayret edeceğiz Allah'ım her gençlerimizi böyle okutsun, içleri açılsın, kötü yollardan ayırsın. İyi oluyor kötü değil, okumanın zararı yok. Şimdiki gençlerde okullar güzel, açık, istediğin yaşta küçükken alıyorlar ve bunlar insana vergi. Bu şekilde okutuyorlar. Ben yaştakilerde var, bizi de okutuyorlar, çocukları da okutuyorlar, fırsat var. Önceden böyle bir şey yoktu ve şimdi okusalar çok iyi olur. Gençlerimiz okusa hiç kötü olmaz, herkes birer bir şey okusa iyi olur" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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