Hükümet 81 Milyon Kişiyi Kapsayacak Sosyal Yardım Paketi Hazırladı

Hükümet, 2019'da sosyal güvenlik ve çalışma hayatında, doğum yapan anneden üniversiteli gençlere, zora giren patrondan evlenen çiftlere kadar tüm kesimlere doğrudan yansıyacak bir paket hazırladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2019 bütçe sunumunu yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, Bakan Selçuk gelecek yıl için 103 milyar liralık bütçe ayrılan sosyal güvenlik ve çalışma yaşamına ilişkin şu mesajları verdi:

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 5 BİN TL

Şartlı eğitim yardımlarından faydalanan gençlere üniversiteyi kazanmaları durumunda bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren şartlı eğitim yararlanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira verilecek.

2 MİLYON ÇOCUĞA EĞİTİM YARDIMI

Yoksulluk riski altındaki ailelerin eğitim çağındaki çocuklarını düzenli okula göndermelerini teşvik amacıyla verilen şartlı eğitim yardımından yıllık ortalama 2 milyon 200 bin çocuk yararlandı. Bugüne kadar yaklaşık 6,2 milyar liralık ödeme yapıldı.

İKİZ VE ÜÇÜZ BEBEKLER İÇİN

Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapılacak. Böylece ikizi olan anneye iki yıllık dönemde toplamda 3 bin 600 lira ödenecek.

MEVSİMLİK İŞÇİYE KORUMA

Mevsimlik tarım işçileri projesi kapsamında bu yıl 11,9 milyon lira olmak üzere son iki yılda 34,1 milyon liralık ödenek tahsis edildi. Mevsimlik tarım işçilerine gelecek yıl da destek sürecek.

EMEKLİ DOKTORA ZAM

1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla emekli aylıklarında, uzman hekimler için 2 bin liradan, pratisyen hekimler için bin 500 liradan az olmamak üzere artış sağlanıyor.

KRONİK HASTAYA DESTEK

Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin elektrik bedellerinin 200 liraya kadar olan kısmına yönelik destek verilecek.

354 BİN SURİYELİYE DESTEK

2014-2018 arasında 354 bin 386 geçici koruma altındaki Suriyeli misafire psiko-sosyal destek hizmeti verildi. Yine aynı dönemde 60 bin 822 Suriyeliye çalışma izni verildi.

ENGELLİ MEMUR SAYISI 54 BİN

Bu yılın Eylül ayı itibariyle kamuda istihdam edilen engelli personel rakamı 54 bin kişiye ulaştı. Toplam 513 bin bakıma muhtaç engelli vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor.

67 MİLYON LİRALIK ÇEYİZ DESTEĞİ

Devlet katkısı çeyiz hesabı uygulamasında 5 bin liradan 7 bin 500 liraya, konut hesabında 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Eylül sonu itibariyle çeyiz hesabında 22 bin kişiye yaklaşık 67 milyon lira, konut hesabında da 15 bin kişiye 105 milyon lira mevduat bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET ARALIK AYINDA BELİRLENECEK

Asgari ücreti 2002 yılına göre 2018 yılında da yüzde 102,6 oranında arttırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, "2019 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarımız Aralık ayı içerisinde işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek" diye konuştu.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANA 56 MİLYON LİRA ÖDEME

Kayıt dışı istihdamla mücadele, denetim ve rehberlik faaliyetleri kapsamında Eylül sonu itibarıyla 13 bin 446 işyerinin denetlenerek, 1 milyon 345 bin 387 çalışana ulaşıldı, 2 bin 819 iş yerine 36 milyon 173 bin 259 lira idari para cezası önerildi. Çalışanlara 56 milyon 444 bin 61 lira, 21 milyon 156 bin 882 lira kamuya ödeme yaptırıldı.

YARIM GÜN ÇALIŞMAYA 35,5 MİLYON LİRA

Kadınların aile ve iş hayatını bir arada sürdürebilmeleri için başlatılan yarım gün çalışma ödeneği uygulaması devam edecek. İki yıldır devam eden uygulama kapsamında 18 bin kişiye yaklaşık 35,5 milyon lira ödenek aktarıldı.

1 MİLYON 250 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

İşsizlikle mücadele ve istihdam gelecek yılın öncelikli başlıkları olacak. En az 1 milyon 250 bin kişinin özel sektörde işe yerleştirilmesi, 4 milyonu aşkın kişiye danışmanlık hizmeti verilmesi sağlanacak. En az 500 bin kişinin kurs ve programlardan yararlanması hedefleniyor.

PRİM İNDİRİMİNE 15 MİLYAR KAYNAK

Sosyal Güvenlik Kurumu'na 68 milyar liranın üzerinde bütçe ayrılırken, işveren primi için yaklaşık 15 milyar liralık kaynak ayrıldı. İşsizlik Sigortası Fonu Hazine Prim Katkısı için 2,6 milyar lira bütçe öngörüldü.

Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki yaklaşık 174 bin kişinin istihdamlarının teşviki sağlandı. Sosyal yardım alanlara istihdam yaratan işverene sigorta prim desteği 2019'da da sürecek.

80 BİN İŞVERENE ÜCRET GARANTİSİ

Ödeme güçlüğüne düşen işverenlerin 3 aylık ücret alacakları Ücret Garanti Fonu'ndan karşılanıyor. Uygulamanın başladığı 2005'ten bu yana 79 bin kişiye 208 milyon liralık ödeme yapılırken, İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Ekim ayı sonu itibariyle 125,5 milyar liraya ulaştı.

RİSK ALTINDAKİ 4 BİN ÇOCUĞA TEDBİR

Sokakta çeşitli nedenlerle risk altındaki çocukların korunması, topluma kazandırılması için 130 mobil ekip oluşturuldu, 10 bin 873 çocukla çalışma yapıldı. 224 çocuk hakkında bakım, 3 bin 954 çocuk hakkında eğitim ve danışmanlık tedbir kararı uygulandı, 2 bin 829 çocuğa sosyal destek sağlandı. Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık.