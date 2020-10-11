Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu

11.10.2020 17:52 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:02

Son dakika haberine göre 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu Sakaryaspor'a destek için yapılan fuara halktan büyük ilgi Pastırmasından, cağ kebabına her yörenin ürünlerinin lezzetleri vatandaşlara sunuluyor Festival Organizatörü Metin Şentürk: "Yurdumuzu Sakarya'ya getirdik"...

81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu

Sakaryaspor'a destek için yapılan fuara halktan büyük ilgi

Pastırmasından, cağ kebabına her yörenin ürünlerinin lezzetleri vatandaşlara sunuluyor

Festival Organizatörü Metin Şentürk: "Yurdumuzu Sakarya'ya getirdik"

"Sakaryalıları, Sakaryaspor'a destek amaçlı bekliyoruz"

SAKARYA - Sakaryaspor yararına Adapazarı ilçesi Kent Park içerisinde 81 ilden gelen doğan ürünler satışa sunulmaya başlandı. 81 ilin yöresel ürünlerinin sunulduğu ve renkli görüntülerin oluştuğu pazara Sakarya halkı büyük ilgi gösteriyor.

Sakaryaspor'a destek amaçlı Adapazarı ilçesi Kent Park içerisinde bulunana alana yöresel ürünler fuarı açıldı. 2 - 25 Ekim tarihleri arasında açık olacak 1. Sakarya Muhlama Festivali, Sakaryaspor'a destek amaçlı kuruldu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen fuar alanı renkli görüntülere sahne oldu. Sakaryalı vatandaşlara; pastırmasından, cağ kebabına 81 ilin çeşitli lezzetler sunuluyor. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı fuar alanına gelen esnaflar; geldikleri bölgenin yöresel ürünlerini tüm doğallığı ile Sakaryalılara tanıtıyor. Kurulan stantlardan alışveriş yapan vatandaş Nazmi Günçıkan, "Ben harika, süper buldum pazarı. Peynir aldım, çerez aldım ve pastırma alıp gideceğim" dedi.

Yurdumuzu Sakarya'ya getirdik

Sakaryaspor'a destek amaçlı yapılan fuara tüm Sakaryalıları beklediklerini ifade eden Festival Organizatörü Metin Şentürk, "Biz buraya 81 ilden geldik, yöresel ürünler olarak. Sakaryaspor yararına yapılan bir program. Bu organizasyonda yurdumuzun yörelerinin en güzel ürünleri burada. Peynirimiz, sucuğumuz Gümüşhane, künefemiz Hatay, baklavamız Antep olmak üzere çeşitli ürünler ile buradayız. Kaliteli, organik ürünler ile buradayız. 15 gün sürecek bu organizasyon. 15 gün boyunca Sakaryalıları, Sakaryaspor'a destek amaçlı bekliyoruz. Şuana kadar olan ilgi güzel ve kalabalık. İstediğimize ulaştık gibi. Tabi katılım daha çok olursa daha da güzel olacak. Pandemi ile ilgili önlemlerimiz var, elemanlarımızın hepsi maske ve eldivenli. Hijyenik ortamda temizliğe dikkat ediyoruz, girişte dezenfektanlarımız var. Elimizden geldiği kadarıyla sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bitiş tarihimiz şuanda 25 Ekim ama Kasım'ın 2'sine kadar da ilgi ve alaka olursa uzayabilir. 85 tane tezgahımız var, 81 il diyoruz ama 85 tezgah var. Bazı yörelerin ürünleri çift olduğu için ondan dolayı tezgah sayısı fazla. Her ilin her ürünü var burada, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Kars'tan kaşar, Erzincan'dan tulum, Kayseri'den sucuk, Gümüşhane'den pestil, Hatay'dan künefe. Bütün ürünler şuanda alanımızda mevcut, Antep'e gittiğinizde yiyeceğiniz baklavanın aynısı burada var. Yurdumuzu Sakarya'ya getirdik" diye konuştu.

Herkesi bekliyoruz

Yöresel Ürünleri satan esnaf ise, "Trabzon ürünlerini satıyoruz, Trabzon tereyağı, Trabzon kuymağımız, mıhlamamız, sucuğumuz, kaşarımız hepsi mevcut hepinizi bu pazara bekliyoruz, Kentparktayız. Her eve lazım olan ürünlerimizi satıyoruz, buraya herkesi bekliyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu
Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Ata Demirer Serdar Ortaç Yasemin Özilhan
Spor Falcao Can Bartu Tisserand Erol Bulut Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Hatay İzmir Belen Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... 81 ilin yöresel ürünleri Sakarya halkı ile buluşturuldu - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 18:02:51. #1.14#
title