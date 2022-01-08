81 ilin toprağı şehitler diyarı Sarıkamış'a getirildi - Haberler
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81 ilin toprağı şehitler diyarı Sarıkamış'a getirildi

81 ilin toprağı şehitler diyarı Sarıkamış'a getirildi
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında, 81 ildeki okul ve şehitliklerden getirilen "birer avuç toprak" şehitler diyarı Sarıkamış'ta buluştu.

KARS (AA) - Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında, 81 ildeki okul ve şehitliklerden getirilen "birer avuç toprak" şehitler diyarı Sarıkamış'ta buluştu.

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "81 ilden 81 avuç toprak şehitler diyarı Sarıkamış'ta toplanıyor" projesi kapsamında, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerince belirlenen okulların yanı sıra şehitliklerden toprak toplandı. "Minicik bir zerresi cihana bedel, kutsal vatan toprakları 81 vilayetten Şehitler Diyarı Sarıkamış'ta" sloganıyla toplanan topraklar, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda panodan oluşturulan Türkiye haritası üzerine döküldü.

Vatan, millet, bayrak sevgisi temasıyla yapılan etkinlikte çocuklar ve gençler de asker kıyafeti giydi.

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AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

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