81 İlin Şehir Efsanesi eTwinning Projesi Türkiye'mizin 81 İlinden anaokulundan liseye bir çok okulun yer aldığı "81 İlin Şehir Efsanesi" adlı eTwinning projesine İzmir ilimizi temsilen Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak katıldı.

İZMİR - Buca 81 ilin Şehir Efsaneleri Ulusal bazda katıldığımız bir eTwinning projesi. Her şehrin, her bölgenin kendine ait bir hikayesi vardır, şehir efsanelerimizin temelleri de bu hikayelerden esinlenmiş ve can buldu. Buca Kız Anadolu İmam HatipLisesi olarak bu projeye katıldık.Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniFulya KALIPÇIOĞLU danışmanlığında öğrencilerin gönüllü katılımlarıyla yürüttüğü proje.

Bu projeyle öğrencilerimiz farklı şehir efsanelerini öğrenecek,farklı kültürleri keşfedecek,kendi şehir efsanelerini de dramatize edecek, grup çalışmalarında etkin bir şekilde yer alacaklar. Ayrıca web 2.0 araçlarının nasıl ve nerede kullanacaklarını da öğreneceklerdir. 15 Ekim 2019 başlayan bu proje kurucu okulun göndermiş olduğu ve üzerine her ilin şehir efsanesini yazdığı puzzle parçalarının birleştirilip,sergilenmesiyle 29 Mayıs 2020 de son buldu.

Kaynak: Bültenler