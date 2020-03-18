81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması
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Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Ziya Selçuk, Güncel

81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medyadan paylaştığı, "Okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 81 ilin 81 okulundaki öğrencilere Maraş dondurması sözü verdi.

18.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:05
81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medyadan paylaştığı, "Okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 81 ilin 81 okulundaki öğrencilere Maraş dondurması sözü verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımının ardından sosyal medya hesabından, "40 dakika teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş dondurmamız ile tatlandırmak isteriz. 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden" açıklamasını yaptı. Sosyal medyada beğeni toplayan paylaşımlar sonrası Bakan Selçuk'un kendisini arayıp teşekkür ettiğini söyleyen Başkan Güngör, "Hem dünyayı hem de ülkemizi etkileyen bir virüsle karşı karşıyayız. Bu konuda hem devlet hem de hükümetimizin aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz. Biz de belediye başkanları olarak valimizin koordinasyonunda bütün teşkilatla birlikte hükümetimiz tarafından açıklanan ve yayımlanan önlemleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın morale ihtiyacı var. Bugün milli eğitim bakanımızın atmış olduğu bir tweet vardı. Öğrencilerimize hoş bir mesaj vermişti. Okullar açıldığında ilk teneffüsün 40 dakika olmasını söylemişti. Biz de uzun teneffüs süresini Maraş dondurmasıyla tatlandırmak istiyoruz dedik. Bu da hakikaten çok beğeni kazandı. Bizim buradaki amacımız vatandaşlarımızın moraline destek olmak. Bakanımızın verdiği mesaja destek vermektir. Moral ve motivasyon sağlamak amacıyla böyle bir paylaşıma cevap vermektir" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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