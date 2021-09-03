81 ile aşı ve PCR genelgesi gönderildi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.