81 ile aşı ve PCR genelgesi gönderildi
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81 ile aşı ve PCR genelgesi gönderildi

81 ile aşı ve PCR genelgesi gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir...
Bakan Koca, 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların toplu alanlara girişte PCR testi olması gerektiğini hatırlattı
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