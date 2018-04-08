Çanakkale'de yaşanan ve dünya harp tarihine geçen eşsiz zaferde vatan uğruna hayatlarını veren şehitler için, Eceabat Kaymakamlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde başlatılan "81 İlden Şehitlere Vefa Projesi" kapsamında tarihi alana gelen din görevlileri Kur'an- Kerim okuyup dua ediyor.

Proje kapsamında illerden birer haftalık periyotlarla din görevlileri tarihi alana geliyor. Seyit Onbaşı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Sargı Yeri Şehitliği ve 57. Alay Şehitliği'nde her gün kişi başına üçer cüz okumak suretiyle günde birer hatim yapan din görevlileri, Çanakkale'de 1915'te yaşanan muharebelerde cephede savaşan tabur imamları ile alay müftülerinin temsilen giydikleri elbiselerle Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor.

Amasya İl Müftülüğü Görevlisi Bünyamin Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 5 Mart'ta başladığını söyledi.

"81 İlden Şehitlere Vefa Projesi"nin beşinci haftasında bulunduklarını anlatan Değirmenci, şu bilgileri verdi:

"11 arkadaşımız ile şehitliklerde görev yapıyoruz. Şu anda Hatay, Diyarbakır, Malatya, Rize, Artvin, Amasya, Çorum ve Tunceli'den birer görevli olmak üzere şehitliklerdeyiz. Bizler burada görevimiz itibarıyla Seyit Onbaşı, Şahinderesi, Soğanlıdere, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi ve Yahya Çavuş Şehitliği'nde sabahın erken saatlerinde başlayarak akşama kadar her şehitlikte Kur'an-ı Kerim okuyoruz, dualar ediyoruz. Şehitlikleri ziyarete gelen vatandaşlarımız dualarımıza eşlik ediyorlar. Memnun olduklarını belirtiyorlar."

Bünyamin Değirmenci, projenin şehitlikleri ziyaret edenler için de farklı bir program olduğunu belirterek, "Hem bizler hem de bu toprakları ziyarete gelenler için çok güzel bir program oluyor. Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı, Eceabat Kaymakamlığı, Çanakkale ve Eceabat müftülüklerine bu projeyi hazırladıkları için teşekkür ediyoruz. Bu projelerin devamının gelmesiyle şehitlerimizin anılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Proje kapsamında Hatay'dan Ali Taze, Malatya'dan Yusuf Çelik, Tunceli'den Ali Rıza Demirci, Diyarbakır'dan Mustafa Şeker ve Şakir Gökhaner, Artvin'den Abdullah İyizman, Sivas'tan Burhan Güneş, Çorum'dan Ramazan Doğan, Yozgat'tan Yasin Cenan, Mardin'den Hasan Yenigün ve Rize'den Bilal Habeşir Yılmaz bir hafta boyunca tarihi yarımadada görev yapacak.