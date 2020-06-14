81 ilden depremzede çocuklara 30 bin oyuncak
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81 ilden depremzede çocuklara 30 bin oyuncak

81 ilden depremzede çocuklara 30 bin oyuncak 81 ilden toplanan yaklaşık 30 bin oyuncak, Elazığ'da başta konteyner kentte kalan çocuklar olmak üzere, şehirdeki tüm depremzede çocuklara ulaştırılmaya başlandı.

14.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:59

81 ilden depremzede çocuklara 30 bin oyuncak

ELAZIĞ - 81 ilden toplanan yaklaşık 30 bin oyuncak, Elazığ'da başta konteyner kentte kalan çocuklar olmak üzere, şehirdeki tüm depremzede çocuklara ulaştırılmaya başlandı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası biri Sivrice ilçesinde 3'ü kent merkezinde olmak üzere toplam 4 farklı bölgede 2 bin 584 adet konteyner evden oluşturulan geçici barınma merkezi, belde ve köylerde de 467 konteyner ev kuruldu. 2 bin 131 aileden oluşan yaklaşık 6 bin 500 kişinin yaşadığı konteyner evlerde kalan çocukları sevindirmek için AK Parti Gençlik Kolları'da çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 81 ilden yaklaşık 30 bin oyuncak toplanarak Elazığ'a gönderildi. İlk olarak Doğukent konteyner alanında çocuklarla bir araya gelen AK Parti Elazığ Gençlik Kolları üyeleri, oyuncakları çocuklara ulaştırmaya başladı.Oyuncaklarını alan minikler, büyük bir sevinç yaşadı.

Doğukent Mahallesinde bulunan konteyner kentteki çocuklarla beraber olup onlara 81 ilden gelen oyuncakları dağıttıklarını ifade eden AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Güleç, "Çocuklarla beraber oyun oynayıp onlarla beraber güldük ve eğlendik. Onlar da evlerinden olduğu için zor bir süreç yaşıyorlar. Çoğunun evleri yıkıldı. Psikolojik olarak zor durumda oldukları için bizler de elimizden geldiği sürece onlarda destek olmaya çalıştık. Burada 81 İl Gençlik Kollara teşkilatlarımıza ve Genel Merkezimize teşekkür ediyorum. 81 İl Teşkilatımızdan ilimize yaklaşık 30 bine yakın oyuncak gönderildi. Bizler bu oyuncakları hem konteyner kentlerimizde hem de ilçelerimizde bulunan mağdur olmuş çocuklarımıza dağıtacağız. Onlarla birlikte olmak bizlere çok ayrı bir mutluluk katıyor. Bizler AK Parti Gençlik Kolları olarak her zaman hem genç kardeşlerimizin hem de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çocuğuna bebek almaya geldiğini ifade eden depremzedelerden Sakine Gündüzalp, çoçuğunun aldığı oyuncakla mutlu olduğunu aktardı

Oyuncak aldığı için mutlu olduğunu belirten çocuklardan Hayru Nisa Seyfi ise "Abiler geldi bizlere oyuncak dağıttılar"diyerek teşekkür etti.

81 ilden depremzede çocuklara 30 bin oyuncak

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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