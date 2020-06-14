81 ilden depremzede çocuklara 30 bin oyuncak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

81 ilden depremzede çocuklara 30 bin oyuncak

81 ilden toplanan yaklaşık 30 bin oyuncak, Elazığ'da başta konteyner kentte kalan çocuklar olmak üzere, şehirdeki tüm depremzede çocuklara ulaştırılmaya başlandı.

81 ilden depremzede çocuklara 30 bin oyuncak
14.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:51

81 ilden toplanan yaklaşık 30 bin oyuncak, Elazığ'da başta konteyner kentte kalan çocuklar olmak üzere, şehirdeki tüm depremzede çocuklara ulaştırılmaya başlandı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası biri Sivrice ilçesinde 3'ü kent merkezinde olmak üzere toplam 4 farklı bölgede 2 bin 584 adet konteyner evden oluşturulan geçici barınma merkezi, belde ve köylerde de 467 konteyner ev kuruldu. 2 bin 131 aileden oluşan yaklaşık 6 bin 500 kişinin yaşadığı konteyner evlerde kalan çocukları sevindirmek için AK Parti Gençlik Kolları'da çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 81 ilden yaklaşık 30 bin oyuncak toplanarak Elazığ'a gönderildi. İlk olarak Doğukent konteyner alanında çocuklarla bir araya gelen AK Parti Elazığ Gençlik Kolları üyeleri, oyuncakları çocuklara ulaştırmaya başladı. Oyuncaklarını alan minikler büyük sevinç yaşadı.

Doğukent Mahallesi'nde bulunan konteyner kentteki çocuklarla beraber olup onlara 81 ilden gelen oyuncakları dağıttıklarını ifade eden AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Güleç, "Çocuklarla beraber oyun oynayıp onlarla beraber güldük ve eğlendik. Onlar da evlerinden olduğu için zor bir süreç yaşıyorlar. Çoğunun evleri yıkıldı. Psikolojik olarak zor durumda oldukları için bizler de elimizden geldiği sürece onlarda destek olmaya çalıştık. Burada 81 İl Gençlik Kollara teşkilatlarımıza ve Genel Merkezimize teşekkür ediyorum. 81 İl Teşkilatımızdan ilimize yaklaşık 30 bine yakın oyuncak gönderildi. Bizler bu oyuncakları hem konteyner kentlerimizde hem de ilçelerimizde bulunan mağdur olmuş çocuklarımıza dağıtacağız. Onlarla birlikte olmak bizlere çok ayrı bir mutluluk katıyor. Bizler AK Parti Gençlik Kolları olarak her zaman hem genç kardeşlerimizin hem de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çocuğuna bebek almaya geldiğini ifade eden depremzedelerden Sakine Gündüzalp, çocuğunun aldığı oyuncakla mutlu olduğunu aktardı. Oyuncak aldığı için mutlu olduğunu belirten çocuklardan Hayru Nisa Seyfi ise "Abiler geldi bizlere oyuncak dağıttılar"diyerek teşekkür etti.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Haber
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi Haber
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Halife Hafter Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Demet Evgar Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Caner Erkin Bülent Uygun Gökhan Gönül
Daha Fazla Türk Karar Beşiktaş Antalyaspor
Şu an buradasınız: 81 ilden depremzede çocuklara 30 bin oyuncak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 10:51:38. #1.14#
title