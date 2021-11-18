"81 İLDEN 81 ŞEHİDİMİZİN KAHRAMANLIK DESTANLARI" KİTABI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nezir Tatar, şehitlerimizin destansı fedakarlıklarını ölümsüz kılmak, milli değerlerimizi gelecek nesillere taşıyabilmek adına Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık Destanları" adlı kitabı Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a takdim etti.

2017 yılında şehit düşen Şırnaklı Güvenlik Korucumuz Abdurrahman Avcı'nın da kahramanlık destanının yer aldığı "81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık Destanları" adlı kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Pehlivan, kitap vesilesiyle Şırnaklı Şehidimiz Abdurrahman Avcı'yı ve al bayrağımız uğruna canlarını feda eden bütün aziz Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet