81 ilden 81 genç Çanakkale türküsü için bir araya geldi Kastamonu'da öğrenim gören 81 faklı ilden 81 üniversite öğrencisinin yer aldığı koro, 1 haftalık çalışma ile seslendirdikleri Çanakkale türküsüne tarihi mekanlarda klip çekti.

Kastamonu'da öğrenim gören 81 faklı ilden 81 üniversite öğrencisinin yer aldığı koro, 1 haftalık çalışma ile seslendirdikleri Çanakkale türküsüne tarihi mekanlarda klip çekti. Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümünü için hazırlanan klipte yer alan çektikleri klibi, Çanakkale Türküsünü seslendirmek için tek mikrofonda buluştu.



Kastamonu'Da öğrenim gören üniversite öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümünde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kastamonu İl Müdürlüğü yurdunda kalan öğrenciler, bir koro oluşturdu. 81 farklı ilden birer temsilci öğrenci ile oluşturulan koro, Türkiye'nin en zor günlerini birlik ve beraberlik içerisinde atlattığını göstermek amacıyla Çanakkale Ruhunu yeniden canlandırdı. Ozanoğlu tarafından kaleme alınan ve Kastamonu'ya ait olan Çanakkale Türküsü seslendirmek için bir araya gelen 81 öğrencinin seslendirdiği Çanakkale türküsü için şehrin tarihi mekanlarında çekilen klip ise izleyenler tarafından beğeni aldı. Klipte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube üyeleri de yer aldı.



"81 ilden gelen 81 arkadaşım ile birlikte bir koro oluşturduk"



Klip, Kastamonu'nun tarihi ve kültürel mekanlarında çekildi. Kurtuluş Savaşı'nda simge olmuş Nasrullah Camii, Şehit Şerife Bacı Anıtı ve diğer tarihi mekanlarda prova ve çekimleri yapılan klip 2 haftada tamamlandı. Proje ile 81 farklı ilden gelen öğrenciler, Kastamonu'ya ait tarihi ve kültürel mekanları daha yakından tanıma hem diğer illerden gelen arkadaşlarıyla tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Çalışma hakkında bilgi veren Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Fatma Demir, "Müzik öğretmenimizin bizleri bir araya getirmesiyle 81 ilden gelen 81 arkadaşım ile birlikte bir koro oluşturduk. Kastamonu yöresine ait Çanakkale Türküsünü aynı Çanakkale de olduğu gibi milli birlik ve beraberlik içerisinde seslendirmek üzere arkadaşlarımla tek mikrofonda buluştuk. Ben Mardinliyim 81 ilden buraya gelen ve projeye katılan bir sürü arkadaş edindim. Proje bana bir sürü dost kattı ve bu projede yer aldığım için çok gururluyum" dedi.



"Atalarımız bizim için savaştılar"



Günün anlam ve önemini yansıtmak üzere bir araya geldiklerini söyleyen Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Cansel Gül ise, "Düşman bize karşı yedi düvel ile gelirken, atalarımız bizim için savaştılar. Bizlerde onlara olan vefa borcumuzu biraz olsun ödeyebilmek için bu koroyu gerçekleştirdik. 81 ilden 81 arkadaşımız ile birlikte birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmak için bu projeye katıldık. Bu etkinliğin çekimleri ve provaları tamamen Kastamonu'nun tarihi yerlerinde gerçekleşti. Örneğin Nasrullah Camii gibi tarihi yerleri tercih ettik. Ayrıca çekim yapılırken buraları da görme ve tanıma imkanımız oldu" diye konuştu.



"Çanakkale Savaşının geri planında birçok hüzünlü öykü yatmaktadır"



Projenin hazırlığı ve Çanakkale türküsünün hikayesinden bahseden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu de şöyle konuştu: "Çanakkale Savaşı, Anadolu topraklarının kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kilit öneme sahip, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla topyekun bir mücadele vererek kazandığımız dünya harp tarihine geçen çok önemli bir olaydır. Sebep sonuç ilişkisinin yanı sıra, bu savaşın geri planında birçok hüzünlü öykü yatmaktadır. Bu hüzünlü öykülere kaynaklık eden illerimizden biri de Kastamonu'dur. Bu olayların yaşanmasıyla Kastamonu'dan bir türkü doğmuştur. Aradan geçen 105 yıla rağmen 'Çanakkale' deyince hepimiz bu ezgiyi hatırlıyoruz ve yüreğimizin derinliklerinde değişik duygular hissediyoruz." - KASTAMONU

Kaynak: İHA