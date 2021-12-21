81 İlden 81 genç Afyonkarahisar'da buluşuyor programı sona erdi - Haberler
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81 İlden 81 genç Afyonkarahisar'da buluşuyor programı sona erdi

81 İlden 81 genç Afyonkarahisar'da buluşuyor programı sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Afyonkarahisar Girişimci Genç Liderler Derneği'nin yaptığı 'Lider Genç Kitap Kahve' projesi kapsamındaki 81 İlden 81 genç Afyonkarahisar'da buluşuyor isimli Ulusal Zirve Çalıştayı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Afyonkarahisar Girişimci Genç Liderler Derneği'nin yaptığı 'Lider Genç Kitap Kahve' projesi kapsamındaki 81 İlden 81 genç Afyonkarahisar'da buluşuyor isimli Ulusal Zirve Çalıştayı gerçekleştirildi.

Girişimci Genç Liderler Derneği'nin ev sahipliğini yaptığı zirve kentteki termal bir otelde yapıldı. 5 günlük zirveye 81 ilden bulundukları ili temsilen 81 ayrı genç katılım sağladı. Birinci gün programı Girişimci Genç Liderler Derneği Başkanı ve Lider Genç Kitap Kahve Proje Koordinatörü Behlül Beşen yaptı. Zirve ardından 5 gün boyunca çeşitli oturum ve paneller ile devam etti. Programa Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte il protokol üyeleri de katıldı. Programa ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'da telefon bağlantısı ile katıldı.

Gerçekleştirilen program çalıştayın sonucunun ilanı ile tamamlandı. - AFYONKARAHİSAR

81 İlden 81 genç Afyonkarahisar'da buluşuyor programı sona erdi

81 İlden 81 genç Afyonkarahisar'da buluşuyor programı sona erdi

81 İlden 81 genç Afyonkarahisar'da buluşuyor programı sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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