81 ilden 236 aromatik bitki tek bahçede yetiştiriliyor

Altınova ilçesinde 40 hektar alana kurulan Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ne, Türkiye'nin 81 ilinden getirilen bitkiler ekiliyor. Bazıları endemik 236 tür aromatik bitki, hem tedavi hem de günlük yaşamdaki ihtiyaçlar için kullanılıyor. Kimisinden çay yapılıyor, kimisinden ise sabun üretiliyor. İşletmesi Altınova Belediyesi'nce yürütülen tesisin ziyaretçiler, burada hasat edilen bitkilerden elde edilen şifalı çaylardan da içebiliyor.

Bahçe ile kadın istihdamına da katkı sağlandığını belirten Belediye Başkanı Oral "Amacımız; özellikle kadınlarımıza iş imkanı sağlamak. Çalışanlarımızın çoğu kadın. Ürünlerimizi kadın kooperatiflerimiz aracılığıyla satmak istiyoruz. Bitkilerin suyunu, yağını, çayını, bitkisel olarak neyini yapabiliyorsak, ne üretebiliyorsak, ürün haline getirip, hem kadın kooperatiflerimize hem de sektörümüze girdi sağlamak istiyoruz. Bunların bir kısmı kozmetikte, bir kısmı boyada, bir kısmı sanayide kullanılıyor. Bir kısmı da tedavide kullanılıyor" diye konuştu.