81 İlden 150 Muhtar Van'a Geldi
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81 İlden 150 Muhtar Van'a Geldi

81 İlden 150 Muhtar Van'a Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 'Türkiye Muhtarlarla El Ele' projesi kapsamında 81 ilden gelen muhtarları ağırlıyor.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 'Türkiye Muhtarlarla El Ele' projesi kapsamında 81 ilden gelen muhtarları ağırlıyor. İçişleri Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından 'Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye İçin Görevdeyiz' sloganıyla başlatılan 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' kapsamında 81 ilden 150 muhtar Van'a geldi. Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde 2 gün boyunca düzenlenecek programla muhtarlar, Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezecek. Projenin Van ayağında muhtarlar ilk ziyaretini Zeve şehitliğine gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 3 otobüs ile ziyaretlerini gerçekleştiren muhtarlar, daha sonra Van Kedi evi, Muradiye Şelalesi, Ünseli'deki Atabey'i gezdi. Daha sonra Bendimahi çayı ile balık bendinde İnci Kefali göçünü izleyen muhtarlar, hayranlıklarını gizleyemedi. Cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekilen muhtarlar, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'in de yer aldığı Kocaeli parkında düzenlenen Van Oturma gecesine katıldı. Yöresel türküleri dinleyip halaylar çeken muhtarlar, Van'a has lezzetleri de tattı. 81 ilden Muhtarı ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade eden Genel Sekreter Çelikel, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve emeği geçenlere muhtarlar adına teşekkür etti. 81 ilden gelen muhtarları kentte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, gönül yapmaya gelen tüm muhtarlara teşekkür etti. Muhtarların Van programı 10 Haziran Perşembe günü de devam edecek.

Kaynak: Habermetre

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