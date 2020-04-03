81 ildeki UTEM misafirhaneleri, sağlık çalışanlarına tahsis edildi TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki 5 bin 450 oda kapasiteli Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi (UTEM) misafirhaneleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki 5 bin 450 oda kapasiteli Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi (UTEM) misafirhaneleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Salgınla özverili şekilde çalışan sağlık çalışanları için de harekete geçen bakanlık, 81 ilde 307 tesis ve 5 bin 450 oda kapasite ile hizmet veren UTEM misafirhanelerini, sağlık çalışanlarına tahsis etme kararı aldı. Bu kapsamda, ülke genelindeki tüm UTEM misafirhaneleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeye başladı.

'VİRÜSE KARŞI ÇETİN MÜCADELE İÇERİSİNDEYİZ'Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya , Yenimahalle Tarım Bakanlığı UTEM misafirhanesinde açıklamada bulundu. Sarıkaya, salgına karşı çetin bir mücadele içerisinde olduklarını belirterek, bu süreçte özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayan Sarıkaya, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ve Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda, 81 ilde 307 tesis ve 5 bin 450 oda kapasiteli misafirhanelerimizin tamamını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarımıza tahsis ettik. Biz bize yeteriz, evde sağlıcakla kalın. Bizler sizler için çalışıyoruz. Bulunduğumuz misafirhanemiz 100 oda kapasiteli. Buranın yarısı sağlık çalışanlarını ağırlıyor. Ülke genelindeki tüm odalarımızın yarısı dolmuş durumda. Valiliklerin yetkilendirmiş olduğu il müdürü veya yardımcıları, bizlere bir liste iletiyor. Bizler de misafirhanelerimizdeki yetkili arkadaşlarımıza bu listeleri iletiyoruz. Bu aşamadan sonra sağlık çalışanlarımız gelip buralarda konaklamaya başlıyor."

Kaynak: DHA