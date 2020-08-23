81 ildeki 'narkotik uygulaması'nda 642 kişi yakalandı
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81 ildeki 'narkotik uygulaması'nda 642 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle kullanımının önlenmesi ve narkotik suçlarından aranan kişilerin yakalanması için gerçekleştirilen 'Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması'nda aranan 642 kişinin yakalandığı açıklandı.

81 ildeki 'narkotik uygulaması'nda 642 kişi yakalandı
23.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:42

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle kullanımının önlenmesi ve narkotik suçlarından aranan kişilerin yakalanması için gerçekleştirilen 'Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması'nda aranan 642 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla dün 'Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama, narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen ve suçun odağı haline gelen metruk binalar ve yapımı devam eden ya da tamamlanamayan inşaatların bulunduğu bölgelerde şüpheli görülen kişiler üzerinde, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda şüpheli görülen kişiler üzerinde gerçekleştirildi. 

642 KİŞİ YAKALANDIUygulamada 9 bin 634 ekip, 34 bin 706 personel, 9 hava aracı, 60 deniz aracı yer aldı, 409 narkotik dedektör köpeği kullandırıldı. Arama ve uygulamalarda 3 bin 521 ikamet/iş yeri, 5 bin 341 park, 13 bin 886 sokak ve 10 bin 935 metruk bina denetlendi. 253 bin 938 şüpheli kontrol edildi. Narkotik suçundan aranan 642 kişi yakalandı, 243 kişiye yasal işlem yapıldı. Ayrıca 423 araç trafikten/seferden menedildirken, 1839 araca yönelik idari para cezası uygulandı. UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Arama ve uygulamalar sonucu 2 kilo 153 gram gram esrar, 1 milyon 109 bin 200 kök kenevir bitkisi, 88 gram eroin, 9 gram kokain, 245 gram metamfetamin, 315 gram skank, 112 gram sentetik kannabinoid, 14 adet ecstasy, 531 adet sentetik ecza, çok sayıda silah, kesici ve delici alet ile 12 bin 274 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kaynak: DHA

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