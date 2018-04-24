81 İlde "Türkiye Huzurlu Parklar-2" Asayiş Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 9 bin 283 personelin katılımıyla 5 bin 840 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar-2" uygulaması başlatıldı.

Vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, sohbet edebilmesi, gezebilmesi ve çocukların arkadaşları ile hoşça vakit geçirip oyun oynayabilmesi için her yıl belediyeler tarafından yüklü miktarda kaynak kullanılarak yapılan parklarda vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla Türkiye genelinde "Huzurlu Parklar" uygulamasının ikincisi gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 5 bin 840 parkta gerçekleştirilen denetimlere, 2 bin 890 karma ekip, 9 bin 283 personel ile 34 detektör köpek katıldı.

Denetimler sırasında şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirilerek, üst aramaları yapıldı. Denetimlerin saat 02.00'ye kadar süreceği öğrenildi.

Vatandaşların huzur içinde bu parkları kullanabilmesi ve yapılan yatırımların kıymetlendirilebilmesi amacıyla, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 30 Büyükşehirde 5 Haziran 2017'de Mobil Park Polisleri uygulaması faaliyete geçirilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Hamdemir uygulamaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların rahat, huzurlu ve güvende olmalarını sağlamak için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini bu kapsamda gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi.

Uygulamanın ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten Hamdemir, havaların ısınması ile birlikte çocukların parklarda rahat ve güvenli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak için çalıştıklarını anlattı.

Hamdemir, hayata geçirilen uygulamada 430 personelin istihdam edildiğini, parklara yönelik uygulamalarında kesintisiz ve sürekli olarak Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde devam edeceğini kaydetti.