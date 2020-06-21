81 ilde şehit babası ve gazilere 'Babalar Günü' ziyareti AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla 81 ilde 9 bin 232 şehit babası ve gazinin ziyaret edildiğini duyurdu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla 81 ilde 9 bin 232 şehit babası ve gazinin ziyaret edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Babalar Günü'nde 81 ilde şehit babalarını ve gazileri ziyaret etti. Ziyaretlerde duygusal anlar yaşandı. Sürpriz ziyaretler, şehit babalarını duygulandırdı. 81 ilde toplam 9 bin 232 şehit babası ve gaziye ulaşarak, Babalar Günü'nü kutlayan ekipler, şehit babalarına almanak hediye etti. Ziyaretlerde ve telefonla yapılan görüşmelerde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Babalar Günü mesajı da şehit ve gazi babalarına iletildi. Bakanlık ayrıca bazı şehit babalarını telefonla ararken, ulaşılamayanlara da kısa mesaj göndererek, Babalar Günü'nü kutladı.Şehit Gökhan Yaşartürk'ün babası Hacı Ahmet Yasartürk, kendisine gelen mesaja, "Sağ olun, babalar günü aklımda bile değildi, elemanlarınız gelip hatırlattı. Allah vatanımızı korusun, milletimize dirlik düzen versin. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı her türlü hastalıktan, kötülükten, kazalardan korusun. Ömrüne bereket versin. Selamlar" diye cevap verdi.

Kaynak: DHA