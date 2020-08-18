81 ilde Kovid-19 denetimini kimler yapacak? Koronavirüs tedbirleri denetimi hangi alanlarda yapılacak?
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81 ilde Kovid-19 denetimini kimler yapacak? Koronavirüs tedbirleri denetimi hangi alanlarda yapılacak?

Koronavirüs vaka oranlarında artışlar devam ederken İçişleri Bakanlığı, 81 ile Kovid-19 tedbirleri denetimi başlıklı genelge gönderdi. Peki, koronavirüs tedbirleri denetimi hangi alanlarda geçerli olacak? Covid-19 denetimini kimler yapacak?

81 ilde Kovid-19 denetimini kimler yapacak? Koronavirüs tedbirleri denetimi hangi alanlarda yapılacak?
18.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:55

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliklerine Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri konulu genelge gönderdi. Kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına vurgu yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyulup uyulmadığının kontrolü kapsamında 19 Ağustos günü ülke genelinde koronavirüs denetimleri başlayacak.

KORONAVİRÜS DENETİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 İl Valiliği talimatlandırıldığı hatırlatılaN genelgeye göre, yarın (19 Ağustos 2020 Çarşamba) ülke genelinde denetimler yapılacak.

KORONAVİRÜS DENETİMİNİ KİMLER YÜRÜTECEK?

Tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından "Sağlık hepimiz için" mottosu ile 19 Ağustos Çarşamba günü yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek.

Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

KOVİD-19 TEDBİRLERİ DENETİMLERİ HANGİ ALANDA OLACAK?

Valilerin yönetim ve koordinasyonunda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları ve bilumum yaşam alanlarında gerçekleştirilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak.

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