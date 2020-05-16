81 ilde 'koronavirüs tedbiri' denetimi İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın talimatı ile 81 ilde berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezi, ticari taksi, pazar yeri, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere toplam 69 bin 657 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 310 idari işlem uygulandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın talimatı ile 81 ilde berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezi, ticari taksi, pazar yeri, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere toplam 69 bin 657 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 310 idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, yeni tip koronavirüsle mücadele (Covid-19) kapsamında kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. 31 bin 625 berber, kuaför, güzellik salonu merkezi denetlenirken, koronavirüs kararlarına uymayan 657 iş yeri sahibine idari işlem uygulandı. Yine 299 AVM ve AVM içindeki 2 bin 304 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde koronavirüs tedbirlerine uymayan 10 AVM'ye ve AVM içindeki 277 işletmeye idari işlem uygulandı. Uygulamada, bin 669 pazar yeri kontrol edildi. Bu kontrollerde alınan tedbirlere uymayan bin 588 esnafa ve sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeyen 672 kişiye idari işlem gerçekleştirildi. Valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 16 bin 708 ticari taksi, taksi durağı denetlendi. Denetimlere 723 ticari taksiye, 32 taksi durağına idari işlem uygulandı. 17 bin 52 şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı denetlenirken, bu denetimlerde 260 firmaya, 91 yolcuya idari işlem gerçekleştirildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA