81 ilde 'kontrollü sosyal hayata geçiş' denetimi
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81 ilde 'kontrollü sosyal hayata geçiş' denetimi

İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde oluşturulan denetim ekiplerince, 'kontrollü sosyal hayata geçiş' denetimi yapıldı.

81 ilde 'kontrollü sosyal hayata geçiş' denetimi
06.06.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:50

İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde oluşturulan denetim ekiplerince, 'kontrollü sosyal hayata geçiş' denetimi yapıldı. 180 bin 671 noktada gerçekleştirilen denetimlerde toplam 5 bin 820 idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, 81 ilde dün eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, kahvehane ve kıraathaneler, hamam, sauna, jakuzi, buhar odaları, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları, lokanta, restoran, kafe vb. yerler, spor merkezleri, sahil bantları, park-piknik alanları, mesire yerleri, konaklama tesisleri, camiler, açık alanlarda yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında alınan kurallar kontrol edildi. Toplam 180 bin 671 noktada gerçekleştirilen denetimlerde toplam 5 bin 820 idari işlem uygulandı.

Kuaför, güzellik salonu, AVM'lere denetim

Yapılan uygulamada 30 bin 521 berber, kuaför, güzellik salonu denetlendi. Denetimlerde randevu sistemine göre çalışma, müşteri koltukları arasındaki mesafe sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanmaları, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyon veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanılması gibi kurallara uymayan ve izin verilmeyen ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası gibi uygulamaları sürdüren 164 berber, kuaför, güzellik merkezine idari işlem uygulandı. Denetimlerde 921 AVM ve AVM içindeki 8 bin 402 iş yeri de kontrol edildi. Kontrollerde korona virüs tedbirlerine uymayan 18 AVM'ye ve AVM içindeki 6 işletmeye idari işlem uygulandı. Uygulamada, bin 761 pazar yeri, 600 giyim pazarı (sosyete pazarı) kontrol edildi. Bu kontrollerde alınan tedbirlere uymayan 541 esnafa ve sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeyen 292 kişiye idari işlem gerçekleştirildi.

Taksiler, otobüsler ve kahvehaneler

Ayrıca 16 bin 103 ticari taksi, 2 bin 359 taksi durağı denetlendi. Denetimlerde 144 ticari taksiye, 14 taksi durağına idari işlem uygulandı. Şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları da kontrol edildi. Bu kapsamda 26 bin 30 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı denetlenirken, kurallara uymayan 436 firmaya ve 3 bin 635 yolcuya idari işlem yapıldı. Denetim timlerince ülke genelinde 24 bin 281 kahvehane ve kıraathane denetlendi. Bu denetimlerde saat 22.00'dan sonra kapalı olmayan, salgını bulaştırma riskini artıran şans oyunlarının (okey, briç, iskambil oyunları, tavla vb.) oynanmaması kuralına uymayan, masalar arası mesafenin her yönden 1,5 metre şeklinde düzenlemeyen 99 iş yeri sahibine ve işletmeciye, maske ve mesafe kuralına uymayan 42 kişiye işlem yapıldı.

25 bin 212 cami kontrol edildi

Ayrıca yine 81 ilde dün eş zamanlı yapılan denetimlerde lokanta, restoran, kafe vb. iş yerlerinde COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kontrol edildi. 25 bin 392 iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayan 99 iş yeri sahibine, işletmesine ve 42 kişiye işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 2 bin 707 spor merkezi-tesisi, 4 bin 813 sahil bandı, park, piknik alanı, mesire yeri, 4 bin 454 konaklama tesisi, 25 bin 212 cami kontrol edildi. Yine denetimlerde, toplam bin 153 günübirlik hamam, sauna, buhar odası, jakuzi, kaplıca, kapalı yüzme havuzu denetlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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