81 ilde 'kontrollü sosyal hayat' denetimi: 80 iş yerine işlem
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81 ilde 'kontrollü sosyal hayat' denetimi: 80 iş yerine işlem

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokak Uygulaması'nda 63 bin 139 iş yerinin denetlendiğini, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde tedbirlere uymayan 80 iş yeri işletmecisine idari işlem uygulandığını duyurdu.

81 ilde 'kontrollü sosyal hayat' denetimi: 80 iş yerine işlem
11.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:09

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokak  Uygulaması'nda 63 bin 139 iş yerinin denetlendiğini, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde tedbirlere uymayan 80 iş yeri işletmecisine idari işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi. 11 bin 771 karma ekip, 49 bin 400 personelin, 222 dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirdiği uygulamada, yeni kontrollü sosyal hayat ile birlikte maske ve mesafe kuralları ile özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları ile kamuya açık yerlerde hijyen, çalışma saati gibi belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığına bakıldı. 

80 İŞ YERİ SAHİBİNE İŞLEMSosyal mesafe kuralını ihlalden 704, sokağa çıkma yasağına tabi olup müsaade edilen saatler dışında sokağa çıkan 18 yaş altı 34 ve 65 yaş üstü 7, diğer suçlardan 434 olmak üzere toplam bin 179 kişiye idari ve 75 kişiye adli olmak üzere toplam bin 254 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 63 bin 139 işyeri denetlenirken, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 3, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 17 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 13, diğer suçlardan 47 olmak üzere toplam 80 iş yeri işletmecisine idari işlem uygulandı.722 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİDenetimlerde 371 bin 383 kişi kontrol edildi, 935 aranan kişi yakalandı ve 51 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 148 bin 219 araç kontrol edilerek 5 bin 348 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 722 araç trafikten men edilirken, 18 aranan araca da el konuldu. Ayrıca denetimlerde, 7 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 60 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 5 adet kesici/delici alet, 4 adet kurusıkı tabanca, 0,94 gram kokain, 26,6 gram eroin, 73,7 gram esrar, 902,2 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 630 paket kaçak sigara, 12 bin 955 adet makaron ve 2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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