81 ilde 'Huzurlu Sokak Uygulaması'nda 63 bin 139 iş yeri denetlendi
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81 ilde 'Huzurlu Sokak Uygulaması'nda 63 bin 139 iş yeri denetlendi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi.

81 ilde 'Huzurlu Sokak Uygulaması'nda 63 bin 139 iş yeri denetlendi
11.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:09

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi.

11 bin 771 karma ekip, 222 dedektör köpek ve 49 bin 400 personelin katıldığı uygulamada, yeni kontrollü sosyal hayat ile birlikte maske ve mesafe kuralları ile özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları ile kamuya açık yerlerde hijyen, çalışma saati gibi belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığına bakıldı.

935 aranan şahıs yakalandı

Uygulama sonucunda; 371 bin 383 şahıs kontrol edildi, 935 aranan şahıs yakalandı ve 51 şahıs gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 704, sokağa çıkma yasağına tabi olup müsaade edilen saatler dışında sokağa çıkan 18 yaş altı 34 ve 65 yaş üstü 7, diğer suçlardan 434 olmak üzere toplam bin 179 şahsa idari ve 75 şahsa adli olmak üzere toplam bin 254 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

722 araç trafikten men edildi

Denetimlerde 148 bin 219 araç kontrol edilerek 5 bin 348 araca idari para cezası uygulandı.

722 araç trafikten men edilirken, 18 aranan araç da yakalandı. Ülke genelinden eş zamanlı yapılan uygulamada 63 bin 139 iş yeri denetlenirken, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 3, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 17 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 13, diğer suçlardan 47 olmak üzere toplam 80 iş yeri işletmecisine/sahibine idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetimlerde 7 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 60 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 5 adet kesici/delici alet, 4 adet kurusıkı tabanca, 0,94 gram kokain, 26,6 gram eroin, 73,7 gram esrar, 902,2 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 630 paket kaçak sigara, 12 bin 955 adet makaron ve 2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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