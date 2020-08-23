81 ilde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 642 şahıs yakalandı
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81 ilde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 642 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanması için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen narkotik uygulamasında aranan 642 şahsın yakalandığını bildirdi.

81 ilde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 642 şahıs yakalandı
23.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:50

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanması için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen narkotik uygulamasında aranan 642 şahsın yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ortaklaşa dün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla "Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, narkotik suçlarından aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslerde arama ve narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen ve suçun odağı haline gelen metruk binalar ve yapımı devam eden/tamamlanamayan inşaatların bulunduğu bölgelerde şüpheli görülen şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimlerinden 9 bin 634 ekip, 9 hava aracı, 60 deniz aracı, 34 bin 706 personel ve 409 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla eş zamanlı olarak 3 bin 521 ikamet/iş yeri, 5 bin 341 park, 13 bin 886 sokak ve 10 bin 935 metruk binada icra edilen arama ve uygulamalarda 253 bin 938 şüpheli şahıs kontrol edildi. Narkotik suçundan aranan 642 şahıs yakalandı. 70 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan, 173 şüpheliye ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Uygulamada kara ve deniz olmak üzere 65 bin 475 araç kontrol edilirken, 423 araç trafikten/seferden men edildi. Bin 839 araca ise idari para cezası uygulandı. Arama ve uygulamalar sonucunda 2 kilo 153 gram esrar, 1 milyon 109 bin 200 kök kenevir bitkisi, 88 gram eroin, 9 gram kokain, 245 gram metamfetamin, 315 gram skank, 112 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 14 adet ecstasy, 531 adet sentetik ecza, çok sayıda silah, kesici ve delici alet ile 12 bin 274 paket kaçak sigara ele geçirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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