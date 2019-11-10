81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur-6" uygulaması

10.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:23

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur-6 uygulamasında 699 bin 602 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan bin 476 şahıs yakalandı.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur-6 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler ile buralara ulaşımda kullanabilecekleri bulvar, cadde ve sokaklarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, park-bahçeler gibi yerlerde gerçekleşti. 69 bin 246 personel ve 236 dedektör köpeğin katıldığı uygulama 5 bin 646 noktada yapıldı. Uygulamada 699 bin 602 şahıs sorgulandı, 2'si FETÖ üyeliği, 4'ü adam öldürme, 14'ü uyuşturucu madde ticareti, 4'ü çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan toplam bin 476 aranan şahıs yakalandı. 13'ü çocuk olmak üzere 31 kayıp şahıs da bulundu. Bin 958 şahsa adli-idari işlem yapılırken, 104 şahıs gözaltına alındı.



218 binden fazla araç kontrol edildi



218 bin 67 aracın kontrol edildiği uygulamada, 6 bin 464 araca işlem yapıldı. 91 adet aranan araç tespit edilirken, bin 510 adet araç trafikten men edildi. 11 bin 484 adet metruk bina kontrol edilirken, 31 bin 773 umuma açık iş yeri denetlendi. Bu denetimlerde 229 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 10 adet iş yeri kapatıldı. Uygulamada ayrıca 27 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, 365 adet mermi, 10 adet kesici/delici alet, 817,2 gram esrar, 12 gram eroin, 133,4 gram bonzai, 75,9 gram metanfetamin, 14 adet ecstasy, 5 adet captagon, 28 adet sentetik ecza, bin 940 paket kaçak sigara ve 97 litre kaçak içki ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA