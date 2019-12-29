81 ilde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur (2019/7) uygulaması

29.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:04

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur (2019/7) uygulamasında 767 bin 266 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan bin 320 şahıs yakalandı, 9'u çocuk olmak üzere 81 kayıp şahıs bulundu. Uygulamalarda, bin 198 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 244 şahıs gözaltına alındı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur (2019-7) uygulaması gerçekleştirildi. 5 bin 27 noktada gerçekleştirilen uygulamaya 70 bin 232 personel ve 260 dedektör köpeği katıldı. Uygulamada 2 bin 896 metruk bina kontrol edildi. Bin 133'ü tekel bayii, bin 881'i içkili yer ve 30 bin 16 diğer iş yerleri olmak üzere toplam 33 bin 30 umuma açık iş yeri denetlendi. 756 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 5 adet iş yeri kapatıldı.



767 binden fazla kişi sorgulandı



Uygulamada 767 bin 266 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan bin 320 şahıs yakalandı, 9'u çocuk olmak üzere 81 kayıp şahıs bulundu. Uygulamalarda, bin 198 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 244 şahıs gözaltına alındı. Uygulamalarda 219 bin 582 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 5 bin 120 araca işlem yapıldı, 176 aranan araç bulundu, bin 52 araç trafikten men edildi.



Uygulamalarda 25 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet kurusıkı tabanca, 335 mermi, 15 kesici/delici alet, 1 gram kokain, 6 bin 93 gram esrar, 31 gram eroin, 37,3 gram bonzai, bin 241 gram metanfetamin, 266 adet extacy, 268 adet sentetik ecza, bin 500 litre kaçak akaryakıt, 7 bin 536 paket kaçak sigara, 14 bin 626 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 61 bin 400 adet içi boş makaron, 194 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 300 gram nargile tütünü, 60 bin adet sigara filtresi elde edildi. Ayrıca uygulamalarda 4 bin 268 litre kaçak/sahte içki, 4 bin 620 adet alkollü içki şişesi, 86 litre etil alkol ve 774 adet içki kiti/aroması ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA