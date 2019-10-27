81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur 2019-5" uygulaması

27.10.2019 11:50

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur 2019-5" uygulamasında 672 bin 876 şahsın bilgileri sorgulandı, bin 419 aranan şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur 2019-5 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile buralara açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri, elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde kontroller gerçekleştirildi. 62 bin 144 personel ve 233 dedektör köpeğin katıldığı uygulama, 5 bin 621 noktada yapıldı. Uygulamada 672 bin 876 şahıs sorgulandı, bin 419 aranan şahıs yakalandı. Bin 113 şahsa adli-idari işlem yapılırken, 119 şahıs gözaltına alındı. 11'i çocuk olmak üzere 57 kayıp şahıs ise bulundu.

BİN 518 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamada, 198 bin 585 adet araç da kontrol edildi. Kontrollerde 6 bin 786 adet araca işlem yapılırken, 16 adet aranan araç tespit edildi. Bin 518 adet araç ise trafikten men edildi. Uygulamada 27 bin 165 umuma açık iş yeri denetlendi. 234 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 14 adet iş yeri kapatıldı. Ayrıca 22 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet kurusıkı tabanca, 258 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 8 gram kokain, 968,7 gram esrar, 6 gram eroin, 50,3 gram bonzai, 27,8 gram metanfetamin, 35 adet ecstasy, 831 adet sentetik ecza, 6 bin 189 adet paket kaçak sigara ve bin 468 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA