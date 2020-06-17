81 ilde eş zamanlı operasyonda aranan 2 bin 212 kişi yakalandı
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81 ilde eş zamanlı operasyonda aranan 2 bin 212 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı.

81 ilde eş zamanlı operasyonda aranan 2 bin 212 kişi yakalandı
17.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:55

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. Operasyonlarda yakalanan toplam 2 bin 212 zanlı adli mercilere sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. 7 bin 650 ekipten oluşan 28 bin 474 personelin görev aldığı operasyonlarda, 5 bin 229 ikamette arama gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 489 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 355 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 120 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 43 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 kişi olmak üzere bin 11'i hükümlü, bin 201'i yakalama emri ile aranmakta olan toplam 2 bin 212 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen zanlılar arasında adam öldürme suçundan 17, hırsızlık suçundan 247, yaralama suçundan 229, cinsel suçlardan 78, yağma suçundan 58, dolandırıcılık suçundan 93, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 81, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 15, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 8, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 zanlının bulunduğu bildirildi. Operasyon çerçevesinde kayıp olarak aranan 7'si çocuk 28 kişi de bulundu. Aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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