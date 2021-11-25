81 İlde Eş Zamanlı Olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Valimiz Oktay Çağatay, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık başkanlığında video konferans sistemi üzerinden 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Oktay Çağatay ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Üyeleri katıldı.

Toplantıda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve eşgüdüm halinde hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

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