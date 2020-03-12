81 ilde eş zamanlı "haksız fiyat artışı" denetimi
Ticaret Bakanlığınca 81 ilde, koronavirüs salgını endişesi nedeniyle bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapıldı.
12.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:45
Ticaret Bakanlığınca 81 ilde, koronavirüs salgını endişesi nedeniyle bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapıldı.
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Kaynak: Dunya.com