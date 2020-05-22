81 ilde eş zamanlı 'fahiş fiyat' denetimi
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81 ilde eş zamanlı 'fahiş fiyat' denetimi

TİCARET Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketler ile pazar yerlerinde, eş zamanlı denetim yaptı.

81 ilde eş zamanlı 'fahiş fiyat' denetimi
22.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:52

TİCARET Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketler ile pazar yerlerinde, eş zamanlı denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram öncesi gıda fiyatlarına yönelik saha denetimleri artırıldı. Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığının tespiti amacıyla fiyat değişimleri incelendi. Denetim sonuçları, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek. Kurul, fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilen işletmelere 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara da 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar para cezası uygulayabilecek.

AMAÇ, TÜKETİCİYİ KORUMAKÖte yandan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugün ilk toplantısını yaptı. Toplantıya Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) temsilcileri, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsil eden üyeler katıldı. Toplantıda temel gıda ve ihtiyaç maddelerindeki fiyat hareketleri değerlendirilecek.Yapılan denetimler ile serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlamak, tüketicileri korumak ve piyasa bozucu faaliyetlerle mücadele etmek amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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