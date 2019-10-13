13.10.2019 12:15

81 ilde eş zamanlı "bahis, kumar, uyuşturucu" uygulaması

"Yasa Dışı Bahis", "Kumar ve Oyun Makineleri", "Narkotik" uygulaması

Uygulamaya, 12 bin 747 ekip, 45 bin 467 personel katıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, bahis, kumar ve oyun makineleri ile uyuşturucu suçlarına yönelik olarak 81 ilde eş zamanlı "Yasa dışı Bahis", "Kumar ve Oyun Makineleri", "Narkotik" uygulamaları gerçekleştirdi. Bu uygulamalarda çok sayıda tombala makinesi, oyun makinesi, sigaramatik ve yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 bin 747 ekip, 45 bin 467 personelin katıldığı uygulamada, 70 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde, 111 oynatan şahıs hakkında 7258 sayılı kanun kapsamında adli işlem yapılırken, 185 şahıs hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı, para cezası uygulandı. Uygulama kapsamında, 137 şahıs gözaltına alındı, 815 aranan şahıs yakalandı, bin 37 şahsa kumar oynamaktan dolayı idari işlem yapıldı. 261 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, 37 iş yeri kapatıldı. Uygulamada, 44 bin 198 araç, 413 ikamet, 33 bin 445 şüpheli şahsa arama yapıldı. Bu aramalarda 7 kilo 443 gram esrar, bin 343 adet ectasy hap, 170 adet kenevir bitkisi, 139 adet sentetik ecza, 64 adet metamfatimin, 53 gram sentetik kannabinoid, 41 gram skunk, 11 gram kokain, 12 gram bonzai yakalandı. Ayrıca, 78 adet bilgisayar, 8 adet yazıcı, 58 bin 750 TL para, 13 adet tabanca, 13 adet av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, 220 adet mermi, 14 adet cep telefonu, 39 adet tombala makinesi, 14 adet oyun makinesi, 10 adet sigaramatik ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.

Kaynak: İHA