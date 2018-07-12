81 İlde "Çocuklarımız Güvende Uygulaması"

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde 6 bin 981 noktada 'Çocuklarımız Güvende Uygulaması' gerçekleştiriliyor. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde ise bir taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim ve öğretimin sona ermesiyle tatile çıkan çocukların daha çok vakit geçirmeye başladıkları sokaklar, parklar ve tatil yörelerinde huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla "Çocuklarımız Güvende Uygulaması" gerçekleştiriliyor. Uygulama kapsamında önceden belirlenen noktalarda bazı kişiler, araçlar ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde duruluyor. 6 bin 981 noktada gerçekleşen uygulamaya, 23 bin 760 emniyet personeli ve 16 bin 344 jandarma personeli olmak üzere toplamda 40 bin 104 personel, 8 bin 990 kara aracı, 1 deniz aracı, 2 hava aracı ile 8 bin 993 ekip ve 126 detektör köpeği katılıyor.

TAKSİM MEYDANI'NDA DENETİM

"Çocuklarımız Güvende Uygulaması" çerçevesinde Taksim Meydanı'nda denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI Taksim Meydanı'nda yapılan uygulama esnasında durdurulan bir taksi sürücüsü hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs polis aracına bindirilirken, taksi polis ekipleri tarafından otoparka çekildi. Uygulamanın gece saatlerinde de devam edeceği öğrenildi.

(Selim Bayraktar - Sümer Avcı/İHA)