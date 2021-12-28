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81 ilde 'Alkol' operasyonu

81 ilde 'Alkol' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde gerçekleştirilen 'Alkol' operasyonunda 23 bin 688 iş yeri ve depoda arama gerçekleştirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde gerçekleştirilen 'Alkol' operasyonunda 23 bin 688 iş yeri ve depoda arama gerçekleştirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 81 ilde 'Alkol' operasyonu gerçekleştirildiği belirtilerek, 23 bin 688 iş yeri ve depoda arama yapıldığını, 19 bin 966 litre sahte/kaçak alkollü içki, 2 bin 292 şişe sahte/kaçak alkollü içki ve 4 bin 365 şişe alkol aroması ele geçirildiği bildirildi. - ANKARA

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