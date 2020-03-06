06.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:09

abdullah Baba Vakfı tarafından ülke genelinde başlatılan '81 ilde 81 kurban' projesi kapsamında Bilecik'in Bozüyük Temsilciliğinde de kurban kesimi yapıldı.



Abdullah Baba Vakfı Bozüyük Temsilciliği tarafından Şeyh Edebalı Türbesinde kurban kesimi yapıldı. Temsilci Levent Susam, "Türkiye'de son günlerde meydana gelen deprem, çığ gibi afetlerin ve şehit haberlerinin ortadan kalkması için Abdullah Baba Vakfı, '81 ilde 81 Kurban' kesme projesi başlattı. Abdullah Baba Vakfı Başkanımız İbrahim Ethem Mendi'nin önderliğinde hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun çalışmalar sürdürüyor. Vakfımız şu anda yurt içinde birçok bölgede faaliyette bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde meydana gelen felaketlerde Elazığlı kardeşlerimizin yanında olduk. Şuanda da yine yurt dışında da birçok faaliyetlerimiz yer alıyor. Son olarak Vakfımız tarafından ülke genelinde düzenlenen '81 ilde 81 kurban' projesi kapsamında askerlerimizin hıfzı muhafazası için kurbanımızı kestik. Mevlam kabul etsin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA