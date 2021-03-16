81 ilde 81 bilim söyleşisine katıldı
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81 ilde 81 bilim söyleşisine katıldı

16.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:33
81 ilde 81 bilim söyleşisine katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlker İnam, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında düzenlenen "81 İlde 81 Bilim Söyleşisi" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlker İnam, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında düzenlenen "81 İlde 81 Bilim Söyleşisi" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. İlker İnam, TÜBİTAK'ın davetiyle Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında oluşturulan "81 İlde 81 Bilim Söyleşisi" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen etkinlikle Doç. Dr. İlker İnam 2Matematik ne işe yarar ki ?' başlıklı 2 saatlik bir sunum gerçekleştirdi. 250 öğrenci ve öğretmenin katıldığı etkinlikte, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da konuk olarak öğrencilerle sohbet etti.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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