81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

23.05.2020 00:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:45

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Niğde'de Cumhuriyet Meydanı ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde sakinlik görüldü. Ayrıca polis ekipleri, caddeleri bariyerlerle trafiğe kapattı.

81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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