81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Niğde'de Cumhuriyet Meydanı ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde sakinlik görüldü. Ayrıca polis ekipleri, caddeleri bariyerlerle trafiğe kapattı.

Kaynak: AA