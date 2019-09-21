81 ilde, 2 bin 806 aranan şüpheli yakalandı

21.09.2019 11:52

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde gerçekleştirilen 'aranan şahıslar operasyonu'nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 kişi yakalandı.

7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin go¨rev aldığı operasyonda, 7 bin 495 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 'adam öldu¨rme' suçundan 33, 'hırsızlık'tan 244, 'yaralama'dan 360, 'cinsel suçlar'dan 58, 'yagˆma'dan 48, 'dolandırıcılık'tan 88, 'uyus¸turucu madde ticareti yapmak'dan 101, 'kac¸akc¸ılık'dan 45, 'FETO¨/PDY o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak' suçundan 20, 'silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olmak' suc¸undan 5 kişi yakalandı. Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 653, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 331, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 119, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 30, 20 yıl ve u¨zeri hapis cezası ile aranan 6 kişi olmak u¨zere bin 139'u hu¨ku¨mlu¨, bin 667'si yakalama emri ile aranan, toplam 2 bin 806 kişi yakalanarak, adli mercilere sevk edildi. Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 7 c¸ocuk ve 22 yetis¸kin de bulundu.

Yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 12 av tu¨fegˆi, 447 adet mermi, 2 kesici-delici alet, 7 kurusıkı tabanca, 24 gram eroin, 52 ko¨k kenevir ve 498 gram esrar ele gec¸irildi.

Kaynak: DHA