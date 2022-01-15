81 İl Valiliğine gönderilen yazı ile, seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için...
81 İl Valiliğine gönderilen yazı ile, seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı.
81 İl Valiliğine gönderilen yazı ile, seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı. - ANKARA
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