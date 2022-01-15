81 İl Valiliğine gönderilen yazı ile, seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için... - Haberler
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81 İl Valiliğine gönderilen yazı ile, seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için...

81 İl Valiliğine gönderilen yazı ile, seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

81 İl Valiliğine gönderilen yazı ile, seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı.

81 İl Valiliğine gönderilen yazı ile, seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı. - ANKARA

Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tahliye edildi

Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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81 İl Valiliğine gönderilen yazı ile, seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı.

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