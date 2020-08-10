81 il koronavirüs denetimi ne zaman başlayacak? Koronavirüs denetimlerini kimler yapacak?
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81 il koronavirüs denetimi ne zaman başlayacak? Koronavirüs denetimlerini kimler yapacak?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine covid-19 tedbirleri denetimleri kapsamında genelge gönderdi. Buna göre Türkiye genelinde koronavirüs denetimleri il ve ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ve personelleriyle başlatılacak. Peki, koronavirüs denetimini kim yapar?

81 il koronavirüs denetimi ne zaman başlayacak? Koronavirüs denetimlerini kimler yapacak?
10.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:56

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede, öncelikli olarak temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultusunda il valilikleri talimatlandırıldı. İşte, ayrıntılar...

KORONAVİRÜS DENETİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN mottosu ile 11 Ağustos Salı günü yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimlerin gerçekleştirilecek.

Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanacak.

KORONAVİRÜS (COVİD-19) DENETİMLERİNİ KİMLER YAPACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında yer alan genelge metninde denetime dair ayrıntılar verilerek özellikle maske, mesafe, temizlik ana maddelerine dikkat çekileceği belirtildi.

Koranavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler ile belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların gerekse vatandaşlarımızın bilinçlendirilmelerini ve tedbir/kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla denetimlerin kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştirilecek.

Bu amaçla önümüzdeki on gün boyunca konu/faaliyet alanı bazlı olacak şekilde (belirlenecek günlerde tüm lokanta ve restoranların denetlenmesi, diğer gün toplu ulaşım araçlarının kontrol edilmesi gibi) sahada etkin denetim yapılacak.

Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (düğün, nişan, kına, sünnet düğünü, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.

Vatandaşların toplu olarak bir arada bulunmasına sebep olduğu için 16.03.2020 tarihi itibariyle faaliyetleri durdurulan taziye evlerine ilişkin hem vatandaşlarımızın uyarılması hem de alınan bu önleme riayet edilip edilmediğinin denetlenmesi amacıyla bu konuda en doğru bilgi sahibi olan din görevlilerinin kolluk güçleri ile irtibatlandırılmasının sağlanacak.

Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek,bunun için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden azami ölçüde istifade edilecek.

Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün en üst seviyede tutulacak.

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