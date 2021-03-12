81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı

12.03.2021 21:10 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:30

81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 hafta önce tuvaletin duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 81 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 hafta önce tuvaletin duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 81 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olay, 17 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Kuzey Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Nihat Can Kırcı'ya ait kuyumcuya gelen hırsızlar, yan tarata bulunan atıl iş yerinin duvarını delerek, tuvalet kısmından kuyumcuya girdi. Önce içeride yanan ampulü patlatan iki hırsız, ardından tezgahta bulunan 81 bin TL'lik altını çuvala koymaya başladı. Bu sırada iş yerinin alarmının uyarı vermesi üzerine, kuyumcunun sahipleri hemen güvenlik kameralarını kontrol etti. İçeride hırsızların olduğunu fark eden Nihat Can Kırcı, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören hırsızlar olay yerinden hızla kaçtı. Önce kiralık bir otomobille İlimtepe mevkisine giden hırsızların ardından başka bir cipe binerek kaçtıkları iddia edildi.

Hırsızları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheliler M.G. ve O.P'yi İstanbul'un Fatih semtinde yakaladı. Kocaeli'ne getirilen şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Körfez Adliyesi'nde tutuklandı.

81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı
81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı
81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı
81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı
81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı
81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Hakan Yılmaz Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Caner Erkin Halis Özkahya Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 21:30:46. #1.15#
title